Veendam – De verdachte van betrokkenheid bij het overlijden van een 2-jarig jongetje uit Veendam is weer op vrije voeten. De 24-jarige man blijft wel verdachte.

De peuter werd op 11 januari met spoed naar het UMCG in Groningen gebracht. De artsen schakelden na zijn opname direct de politie in, omdat de verwondingen op mishandeling wezen. Die kwam daarop direct in actie.

Een paar dagen na de ziekenhuisopname overleed het jongetje. Dat meldt Rtvnoord(+meer info)

