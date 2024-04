Onverzekerd zonder helm rijden, diverse bekeuringen

Regio Westerkwartier – Al een tijdje krijgt de politie klachten over jeugd op bromfietsen die door het centrum van Leek heenrijden. Dit gebeurd dan overdag en ‘s avonds. De kentekens zijn dan vaak verwijderd of afgeplakt.

Zo ook 16 april 2024. Er kwam een melding dat er weer een scooter zonder kenteken door het centrum zou rijden. Toen de bestuurder onze dienstauto zag ging deze er op hoge snelheid vandoor. Inmiddels waren de agenten van Politie Basisteam Noord-Drenthe ook aangesloten in Leek.

Een agent is toen uit de auto gestapt en is op een strategische plek gaan staan. Toen de bestuurder met zijn bromfiets bij de collega langs kwam kon deze hem doen laten stoppen.

De bestuurder, een 16 jarige inwoner uit Roden, is meerdere processen verbaal aangezegd voor artikel 5 WVW, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm en rijden zonder geldige verzekering. Hij zal binnenkort op het bureau een verklaring mogen afleggen. De bromfiets is in beslag genomen. Hierover zal de officier van justitie een beslissing nemen.

