Landelijk – De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met een ruime meerderheid voor de definitieve sluiting van het Groninger gasveld gestemd. Daarmee komt er na ruim zestig jaar wettelijk een einde aan de gaswinning in Groningen. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Het was de laatste politieke hobbel om de gaskraan in onze provincie te sluiten. Vorige maand was er al een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Meer(+bron) Rtvnoord.

