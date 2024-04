Groningen – Maandagmiddag geeft een vrachtwagen combinatie geladen met beton gezorgd voor enige hinder op de Oosterlijke ringweg in de stad. De vrachtwagen is na het krijgen van een klapband van de weg geraakt en in de berm tot stilstand gekomen.

Een toevallig passerende berging auto heeft de situatie beveiligt in afwachting van Rijkswaterstaat. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. Het verkeer kan mogelijk hinder ondervinden van het incident.

Foto's