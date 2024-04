Het EK komt er weer aan

Groningen – Het EK 2024 wordt van 14 juni tot en met 14 juli 2024 gehouden in Duitsland. Het is de 17e editie van het Europees kampioenschap voetbal dat om de vier jaar wordt georganiseerd door de UEFA.

In totaal nemen er 24 landen deel aan de eindronde, verdeeld over zes groepen van vier landen. De poulefase wordt gespeeld in de steden München, Berlijn, Dortmund, Gelsenkirchen, Keulen, Stuttgart, Hamburg, Leipzig en Frankfurt. Nederland is een van de 24 gekwalificeerde landen en zit in de groep met Polen, Frankrijk en Oostenrijk

EEN RIJK VOETBALVERLEDEN, MAAR NOG GEEN HOOFDPRIJS

Het Nederlands elftal vertegenwoordigt al sinds 1905 ons land op het hoogste voetbalniveau. De eerste officiële interland werd op 30 april van dat jaar gespeeld tegen buurland België. Inmiddels heeft Oranje meer dan 850 interlands achter de rug. De grootste triomf was de gewonnen EK-finale van 1988, maar drie keer eindigde Nederland als verliezend WK-finalist. Ruim de helft (51%) van de wedstrijden werd gewonnen, 27% ging verloren en de overige 22% eindigde gelijk. Beslissende duels van het Nederlands elftal op eindtoernooien worden door minstens de helft van de Nederlanders live gevolgd.

In de beginjaren waren alleen de Olympische Spelen een landentoernooi voor voetbalteams. Nederland pakte er achtereenvolgens in 1908, 1912 en 1920 brons. Aanvankelijk profiteerde Oranje van de Engelse voetbalinvloeden, maar die voorsprong ging op wereldniveau verloren. Op de WK’s van 1934 en 1938, de 2e en 3e WK-deelname, werd Nederland al na één duel uitgeschakeld.

In de jaren 50 en 60 hield de KNVB lang vast aan het amateurprincipe waardoor Nederland met alleen amateurvoetballers geen potten kon breken. Een keerpunt kwam in de jaren 70 met de opkomst van het totaalvoetbal onder leiding van sterspeler Johan Cruijff en trainer Rinus Michels. Oranje verloor weliswaar de WK-finales van 1974 en 1978, maar oogstte wereldwijd lof.

De grootste triomf volgde in 1988 met de Europese titel in West-Duitsland. In de finale werd met 2-0 gewonnen van de Sovjet-Unie dankzij iconische treffers van Ruud Gullit en Marco van Basten. In de jaren 90 presteerde Nederland geregeld uitstekend op WK’s. Op EK’s moest Oranje het na strafschoppen meestal ontgelden, zoals in 1992, 1996 en 2000.

In 2004 won Nederland eindelijk eens een strafschoppenreeks op een EK. Op het WK van 2010 stond Oranje, net als in 1974 en 1978, opnieuw in de finale maar werd die van Spanje verloren. De derde gemiste kans op de wereldtitel. In 2014 eindigde Nederland als derde op het WK. Op vijf EK’s stond Oranje op het podium. In 2024 is het de 11e EK-eindronde voor Nederland, die keer in Duitsland. Bij 80% van de eerdere deelnames overleefde Oranje de groepsfase.

Sinds 2019 is de UEFA Nations League een nieuw landentoernooi waar Nederland bij de eerste editie als tweede eindigde. Op de FIFA-wereldranglijst stond Oranje in 2011 enkele maanden bovenaan. Wesley Sneijder is met 134 interlands de recordinternational. Robin van Persie is topscorer aller tijden met 50 treffers in 102 duels. Bondscoaches als Glendenning, Michels, Advocaat, Hiddink, Van Gaal en Koeman leidden het Nederlands elftal.

Foto's