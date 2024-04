Zo kun je het best je gietvloer schoonmaken

Groningen – De gietvloer vind je veelal in woonruimtes en kantoorpanden. Om zo lang mogelijk van de vloer te genieten, moet de vloer regelmatig worden schoongemaakt.

Niet elk schoonmaakmiddel is echter geschikt voor een gietvloer. Wij leggen je daarom uit wat je moet doen om je vloer schoon te houden, zodat die net zo blijft glimmen als bij de oplevering.

Gietvloer onderhoud

Er ontstaan door het dagelijkse gebruik van de vloer vlekken en beschadigingen op de vloer, waardoor de oorspronkelijke staat wat vermindert. Om je vloer weer een mooie uitstraling te geven, is het regelmatig onderhouden ervan aan te raden.

Je kunt je gietvloer laten reinigen, maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen. Wanneer je de keuze maakt om zelf je vloer te reinigen, is het verstandig om eerst wat achtergrondinformatie over het type gietvloer op te zoeken. Er zijn namelijk veel verschillende soorten gegoten vloeren beschikbaar.

Begin met stofzuigen en dweilen

Het onderhoud van een gietvloer begint eigenlijk bij het regelmatig vegen en stofzuigen van de vloer. Door dit wekelijks te doen, voorkom je dat vuil, zoals zand, steentjes en ander vuil in de vloer worden gelopen. Wanneer dit wel gebeurt, kunnen er krassen ontstaan.

Stofzuigen en vegen is iets wat je wekelijks kunt doen en wat van waarde is om je gietvloer lang mooi te houden. Daarnaast kun je ook je vloer dweilen, maar dit is alleen nodig als de vloer vies oogt. Het dweilen kun je doen met een speciale reiniger voor een gegoten vloer. Gebruik nooit een schoonmaakmiddel met chloor, azijn, een allesreiniger of afwasmiddel. De gegoten vloer kan door deze middelen juist aangetast worden.

De vloer beschermen

Om te voorkomen dat er beschadigingen op de vloer ontstaan, is het van belang om voorzichtig met de vloer om te gaan. Dit kun je doen door zo min mogelijk met schoenen over de vloer te lopen, maar ook door de meubels en andere objecten te voorzien van bescherming.

Wanneer je een keer knoeit, wordt aanbevolen om de vloer direct schoon te maken. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen of agressieve middelen zoals schuursponsjes en schoonmaakmiddelen met chloor, maar kies bijvoorbeeld voor een licht vochtig microvezeldoek.

Met regelmatig onderhoud geniet je lang van de gietvloer

In tegenstelling tot een houten vloer, heeft een gegoten vloer weinig onderhoud nodig. Wel zul je merken dat de vloer na een aantal jaren gebruik wat van kleur zal veranderen. Je vloer is wat minder egaal, maar zal er in de basis nog steeds mooi bij liggen.

Om lang te kunnen genieten van je gietvloer, zijn er een aantal zaken van belang. Je moet de vloer zelf beschermen door er voorzichtig mee om te gaan, de vloer regelmatig stofzuigen en dweilen en er speciale schoonmaakmiddelen voor gebruiken. Ook kun je ervoor kiezen om hulp in te schakelen als je je vloer een behandeling wil geven.

