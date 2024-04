Uithuizen- Op de Eemsweg bij Uithuizen heeft dinsdagmiddag rond 16:00 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een vrachtwagen was betrokken vol mest. Deze kwam op zijn zijkant terecht.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp. De weg is afgesloten. Over de oorzaak is niks bekend nog. Niemand raakte gewond. Een berger komt later voor afsleep.

Foto's

