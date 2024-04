Westelijke ringweg komend weekend deels dicht

Groningen – De westelijke ringweg (N370) is komend weekend deels dicht. De weg is in één richting afgesloten van de Peizerweg tot aan het Vrijheidsplein.

Tijdens het komende weekend wordt er op de verbinding tussen de westelijke ringweg en de zuidelijke ringweg nieuw asfalt aangebracht. Dat moet nu, omdat tijdens de volgende fase Operatie Ring Zuid (vanaf 27 april) de omleidingsroute via deze weg loopt.

Het verkeer wordt komend weekend (van vrijdag 19 april 22.00 uur tot maandag 22 april 06.00 uur) omgeleid via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan naar de A7 bij Hoogkerk. Verkeer richting het Martini Ziekenhuis kan ook omrijden via Hoogkerk, of via de A28 en afrit Groningen-Zuid.

