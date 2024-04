Komende dagen opnieuw (nachtelijke) geluidsoverlast bij Vrijheidsplein en Julianaplein door slijptollen in asfalt

Groningen – Rond het Vrijheidsplein en het Julianaplein is er dinsdagnacht kans op ernstige geluidshinder in de omgeving. Woensdag overdag bijslapen zit er mogelijk ook niet in. Ook zaterdag zou het overdag wel eens lawaaiig kunnen worden.

Net als vorige week gaat aannemerscombinatie Herepoort dinsdagnacht detectielussen voor een verkeersveiligheidssysteem in het asfalt slijpen. Ook woensdag en zaterdag gaan deze werkzaamheden door, dit keer alleen overdag. Dat gebeurt op zes locaties, waar in totaal 27 setjes met lussen het asfalt in moeten. Zegt Oogtv.nl.

De werkzaamheden beginnen dinsdagmiddag rond 17.00 uur en gaan door tot 01.00 uur in de nacht. Er wordt zo laat gewerkt, omdat de weg verder helemaal vrij moet zijn.

Volgende week donderdag wordt er opnieuw op verschillende plekken in het asfalt geslepen in de nacht. Ook op dinsdag 1 mei is dat het geval.

