‘Ook Tweede Kamer en formatiepartijen nerveus door sluiting Groningenveld vanwege leveringszekerheid’

Regio – De strubbelingen van vorige week in de Eerste Kamer over de wet die voor definitief cement in de Groningse gasputten moet zorgen is een symptoom van onderbuikgevoelens in Den Haag, zo stelt de NOS woensdagavond.

Anonieme bronnen in de Tweede Kamer en rond de formerende partijen zouden zich zorgen maken over de leveringszekerheid van aardgas, nu de sluiting van het Groninger gasveld aanstaande lijkt. Hardop zeggen lijkt toch een taboe voor de Haagse politici, insinueert de staatsomroep. Zegt Oogtv.nl.

Vrijwel alle politieke partijen vinden dat de gaskraan dicht moet voor de inwoners van Groningen. Maar door de sluiting van het Groningerveld moet het aardgas via de pijp uit Noorwegen of via de boot uit andere landen komen. De politici vrezen dat, door de grillen van de gasmarkt, tekorten en grote prijsstijgingen kunnen ontstaan.

De NOS vroeg demissionair minister Jetten voor Energie om een reactie. Jetten stelt stellig dat Nederland zonder Gronings gas kan. De minister roept de ongeruste Kamerleden op om ook de gunstige analyses te lezen, waaruit dat blijkt: “We hebben altijd weer een nieuwe smoes gevonden om door te gaan en de Groningers hebben daar de rekening voor betaald.”

