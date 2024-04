Bestuurder spoorloos na achtervolging bij Siddeburen

Siddeburen – In de nacht van zondag op maandag heeft een bestuurder van een personenvoertuig de politie weten te ontglippen nadat hij een stopteken negeerde. De politie volgende het voertuig en troffen het later aan op de Oostwoldjerweg bij Siddeburen, waar het voertuig uiteindelijk op de kop in een sloot terechtkwam. Hulpdiensten werden rond 02.00 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval.

Bij aankomst op de plaats van het ongeval, langs de Oostwoldjerweg, troffen hulpverleners een auto aan die op zijn kop in de sloot lag. Opmerkelijk genoeg ontbrak van de bestuurder ieder spoor. Ondanks de inzet van hulpdiensten werd de bestuurder niet aangetroffen in de directe omgeving van het voertuig.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de bestuurder en de omstandigheden rondom het incident.

