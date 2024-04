Regio – Op maandag 8 april 2024 heeft de ondersteuning groep geboden aan de collega’s van @politie_ommelandennoord.

Zij hebben een woning instap gedaan en een 46-jarige bewoner van de gemeente Het Hogeland aangehouden. De verdachte is aangehouden voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Daar zal hij worden verhoord door het onderzoeksteam.

Foto's