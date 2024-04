Groningen – Aan de Iepenlaan is zaterdagavond een fietser in het Van Starkenborghkanaal terecht gekomen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waaronder de brandweer.

Een persoon is gewond geraakt. Hoe de fietser in het water terecht is gekomen, is niet bekend. Volgens een 112 fotograaf vermoeden ze door de duisternis op het fietspad.

De brandweer heeft ook nog gezocht naar een tweede slachtoffer, maar die bleek later er niet te zijn.

Foto's