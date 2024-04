Veendam – Op de N33 nabij Veendam in de richting Zuidbroek is dinsdag tegen de avond een eenzijdig ongeval ontstaan.

Een automobilist kwam door nog onbekende oorzaak in het gras naast de N33 terecht. De persoon werd gecontroleerd in een ambulance, het is onbekend of deze naar een ziekenhuis mee moest. Er was geen sprake van een beknelling. Een berger kwam voor afsleep.

Foto's