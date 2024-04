Lagere straf voor overval fotozaak, die voorafgaand bij politie was gemeld

GRONINGEN (ADP) – Een 51-jarige man uit Groningen is voor een overval op een fotozaak aan de Kwinkenplein in Groningen milder bestraft. De man kondigde bij de politie de overval aan. De rechter gaat ervanuit dat de man wanhopig was toen hij de daad pleegde.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechter vindt dat de man korter in vast moet zitten. De Stadjer is veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man moet zich direct na het uitzitten van de straf direct laten behandelen.

Tijdje veilig

De man stapte op 13 december het politiebureau binnen. Autohandelaren zaten op zijn huid vanwege onbetaalde rekeningen. De man kondigde aan dat hij een mes en een bijl in zijn auto had liggen. Hij vroeg de agenten om hulp. Hij wilde graag aangehouden worden om te zorgen dat hij een tijdje veilig zou zijn.

Bel de politie maar

De man kreeg een kop koffie en stond even later weer op straat. De Stadjer voegde de daad bij het woord en stapte de fotozaak binnen. Hij bedreigde een kassière met het mes en kreeg 245 euro mee. De man draaide zich bij de deur om en riep: ‘Bel nu de politie maar’. De overvaller werd kort daarop aangehouden.

Leven op orde

Op het moment van de overval had de Stadjer zijn leven, ondanks de onbetaalde facturen, wel redelijk goed op orde. Hij bezit een huurwoning, heeft een budgetbeheerder en begeleiding. Een langere celstraf zou dit allemaal tenietdoen, zei de rechter. Naast de celstraf moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 2200 euro betalen.

Foto's