Politie in noorden moest vorig jaar vaker geweld gebruiken

Groningen – Het aantal keren dat agenten het afgelopen jaar geweld moesten gebruiken tijdens hun werk is in Noord-Nederland met ruim tien procent gestegen in 2023, ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de Jaarrapportage Geweldsaanwendingen Politie 2023, die maandag naar buiten werd gebracht.

In totaal werd in Groningen, Friesland en Drenthe 2.599 keer geweld gebruikt door 942 agenten tijdens 1.797 verschillende incidenten. Let wel, bij één incident kan een agenten verschillende vormen van geweld toepassen. Denk aan een incident wat begint met een handgemeen of worsteling, waarbij later blijft dat een wapenstok, pepperspray of een taser nodig blijkt. Ook het boeien van een verdachte of het intrappen van een deur is een aanwending van geweld.

Het aantal inzetten van geweldsmiddelen steeg het afgelopen jaar met elf procent, een veel grotere stijging dan de vijf procent stijging die de politie landelijk terugziet in de cijfers. Het aantal aanwendingen van geweld is al jaren bezig met een opmars. Zo was het in 2020 nog geen tweeduizend keer nodig voor Noord-Nederlandse agenten om geweld in te zetten.

