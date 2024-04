Delfzijl: Auto komt net niet in het Damsterdiep, `steiger is geluk bij ongeluk`

Delfzijl – Maandag Tweede Paasdag om 09:55 uur kwam er een melding binnen van een ongeval op de Rijksweg in Delfzijl.

Ter plaatse bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De auto kwam op de zijkant terecht op een steiger langs het Damsterdiep, en kwam daardoor net niet in het water.

`Een geluk bij een ongeluk`. De inzittende werd gecontroleerd door de ambulancedienst, deze was erg geschrokken. De auto wordt geborgen door berger Dallinga.

Foto's