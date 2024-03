Grote opkomst bij Paasvuren: Kinderen steken traditioneel vuur aan

De paasvuren in de provincie trok dit jaar weer een grote menigte. Onder toeziend oog van enthousiaste toeschouwers mochten kinderen de eeuwenoude traditie voortzetten door de bult aan te steken, nadat het kanonsschot had geklonken.

De sfeer zat er goed in toen de paashaas verscheen en paaseitjes uitdeelde aan jong en oud. Het evenement zorgde voor een gezellig samenzijn en een warme start van de paasdagen voor de gemeenschap van Bourtange en omstreken.

Onnen

Vanavond om 20 uur is het paasvuur in Onnen weer aangestoken, dit keer op eerste paasdag in plaats van tweede paasdag. Het is georganiseerd door Stichting Dieverdoatie.

Het vuur trok veel bekijks uit Onnen en omliggende dorpen zowel jong en oud. Er hing een gezellige sfeer wat voor meer verbinding in het dorp zorgt. Er waren enkele honderden mensen aanwezig.

Wedde

Bij het paasvuur in Wedde zijn honderden mensen ter plekke om naar het mooie paasvuur te kijken.

Foto's