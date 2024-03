Brandweermuseum is een voertuig rijker

Hoogezand – Brandweermuseum Hoogezand- Sappemeer heeft een voertuig kunnen toevoegen aan de mooie en bijzondere collectie van het Brandweermuseum.

Vrijdag 22 maart zijn Marc Bakker (secretaris) en Reinier Vriezema met een afsleepwagen van de milieudienst Groningen naar Emmeloord gereden om daar een oude brandweer oldtimer op te halen.

Het is een Fordson Thames van 1950, de Fordson is gebouwd bij Geesink in Weesp en heeft dienst gedaan van 1952 tot 1979 bij de brandweer van Weesp. Het voertuig is bij diverse branden klein en groot ingezet geweest. Vanaf 1979 was het een reserve voertuig van Oost Nederland Reiniging dienst.

In 1994 heeft de Personeelsvereniging van de Brandweer Groningen het voertuig gekocht om bruiloften, jubileums en oldtimershows te bezoeken. Hier liep op den duur de animo voor terug en stond het voertuig meer stil dan dat hij gebruikt werd. In 1996 heeft Brandweer Groningen het voertuig overgenomen van de personeelsvereniging en in 1998 is het voertuig in bruikleen gegeven aan STINEG in Emmeloord. STINEG staat voor Stichting Industriële Erfgoed van Geesink.

Doordat het voertuig nog steeds eigendom is van de Veiligheid Regio Groningen (voorheen brandweer Groningen) en Marc Bakker daar werkzaam is heeft Marc gevraagd of het misschien ook mogelijk was om het voertuig in bruikleen te geven aan het Brandweermuseum. Dit was geen probleem en STINEG werd op de hoogte gebracht en hebben het voertuig nog na laten kijken bij een garage in Lemmer waardoor hij is goede staat naar het museum kon.

Het voertuig is in goede staat en alles werkt naar behoren. Het brandweermuseum is erg blij met deze auto en zal regelmatig te zien zijn op oldtimershows, opendagen ed.

Wie het voertuig wil bekijken kan op Dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur en iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00 tot 16:00 het voertuig komen bekijken.

Foto's