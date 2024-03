Rookontwikkeling bij aanleunwoning in Appingedam

Appingedam – Zaterdagavond kwam er een melding van een woning brand aan de Heerdlaan in Appingedam.

Ter plaatse bleek er een rookontwikkeling te zijn in de woning. “Wij gingen op onderzoek uit, maar konden geen brand vinden” vertelt brandweer voorlichter Jesse Mol. Het is onbekend wat het nu precies was.

De rookontwikkeling vond plaats in een aanleunwoning, op de bovenste verdieping. “Wij hebben de ruimte geventileerd en hebben daarna niks meer gemeten.” Vertelt Jesse.

Na de laatste metingen heeft de brandweer weer ingepakt en zijn ze weer retour gegaan naar de brandweerkazerne.

Foto's