De politie waarschuwt voor zogenaamde ’travellers’

Groningen – De politie wilt iedereen waarschuwen voor een groep personen die bekend staan als zogenaamde ’travellers’. Zij rijden rond, in bestelbussen vaak met brits kenteken en bieden diensten aan zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en onderhouden van het dak of andere werkklussen aan huis. Deze klusjesmannen zijn vaak erg brutaal, terwijl er eentje aanbelt zit de ander al op het dak.

Met mooie praatjes, folders en een aantrekkelijke prijs worden mensen verleid om de klus uit te laten uitvoeren. Er moet vaak direct betaald worden. Zodra er is betaald, vertrekken ze zonder de gemaakt afspraken na te komen.

Wat kun je doen?

De politie adviseert niet in zee te gaan met mensen die ongevraagd aan de deur komen. Heb je werkzaamheden die je graag wil laten uitvoeren? Zoek dan zelf en persoon of bedrijf waaraan je het werk gunt en maak goede schriftelijke afspraken over de omvang, kwaliteit en de prijs van het werk.

Bent u slachtoffer geworden van deze ’travellers’ of zijn ze bij u in de wijk? Bel dan direct met de politie via 0900-8844 of maak een melding via politie.nl. Bel bij spoed met 112.

