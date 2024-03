Inbeslagname snorscooter wegens rijden zonder rijbewijs

Zuidhorn – Woensdag zagen agenten in Zuidhorn een snorscooter rijden met hoge snelheid. Ze hebben de snorscooter gelaserd en deze bleek 55 km/h te gaan. Deze voertuigen mogen maar 25 km/h per uur.

De agenten hebben de snorscooter aan de kant gezet. Het bleek dat de bestuurder, een 20 jarige inwoner uit Spijk, geen rijbewijs had en dat hij hier al acht keer eerder een proces verbaal voor had gehad. Hierop is in overleg met de officier van justitie besloten om de bromfiets in beslag te nemen. De bestuurder heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau. De bestuurder en zijn passagier konden lopend hun weg vervolgen.

