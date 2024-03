Groningen – Donderdagmiddag heeft er een incident plaatsgevonden in het Martini Ziekenhuis in Groningen aan de Van Swietenlaan, waarbij wat Formaline is gelekt. Het was een penetrante lucht.

De brandweer is ter plaatse om metingen uit te voeren en de situatie te beoordelen. Niemand raakte gewond. Ze gaan de ruimte ventileren en de stof opruimen.

Foto's