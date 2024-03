Automobilist komt in sloot op de N372

Roden – Donderdagmiddag rond 14:30 uur is er een auto van de weg geraakt op de Noordholt N372 in Roden. Door onbekende oorzaak is de auto naast de weg in een sloot tot stilstaand gekomen.

Een persoon en een kind zaten in de auto en zijn door een voorbijganger uit de auto gehaald. Beiden werden nagekeken op enige verwondingen. De bestuurder, die verder niet gewond was, moest na een blaastest mee naar het bureau voor verder onderzoek. Het kind is meegenomen in de ambulance, maar is niet bekend of het naar het ziekenhuis is gebracht of naar huis. De uitslag van de test is niet bekend.

