Beerta – In eerste instantie had Rijkswaterstaat voor de veiligheid en hulpverlening rijstrook 1 en 2 uit het verkeer gehaald (verkeer via vluchtstrook). Een automobilist kwam met een lage snelheid tegen dit buffervoertuig, dit was op de A7 bij Beerta.

Gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.

