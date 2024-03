Zoon van doodgestoken restauranthouder krijgt geen straf voor zijn aandeel in conflict met afschuwelijke afloop

De zoon van de Lazaros Kounatidis, de restauranthouder die in augustus 2020 werd doodgestoken tijdens een vechtpartij in Hoogkerk, krijgt geen straf voor zijn aandeel in het incident en het beïnvloeden van een getuige. Dat meldt OOGTV.nl

Dat bepaalde de rechtbank in Groningen woensdagochtend. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een voorwaardelijke celstraf tegen de zoon. Ook wilde de openbaar aanklager een contactverbod met een getuige, die via WhatsApp werd beïnvloed door de 28-jarige man om zijn mond te houden over details rond de vechtpartij.

De vader van de veroordeelde, de destijds 51-jarige Lazaros Kounatidis, kwam in de nacht van 16 augustus 2020 om het leven door messteken. De zoon van de restauranthouder haalde zijn vader ’s nachts op, naar aanleiding van een eerder woordenwisseling tussen de zoon en twee betrokkenen bij het dodelijke incident. Eén daarvan, Robin P, kreeg zes jaar celstraf opgelegd voor het doden van Kounatidis. Kounatidis en zijn zoon sloegen, kort voordat het incident uitmondde in de dodelijke steekpartij, met ploertendoders in op de vader van Robin P.

‘Geen meerwaarde in straf’

De daaropvolgende explosie van geweld leidden uiteindelijk tot de dood van vader Kounatidus, die door messteken van Robin P. om het leven kwam. Iets waar de zoon nog dagelijks last van heeft, verklaarde hij twee weken geleden in de rechtbank.

Daar hield ook de rechter rekening mee in haar beslissing om geen straf op te leggen. Ook niet voor de appjes naar een vriend, die ook bij het incident betrokken was. De zoon vroeg deze betrokkene zijn mond te houden over de wapens die hij meebracht.

“De verdachte nog dagelijks kampt met verdriet om de afschuwelijke afloop van de gewelddadige confrontatie. Verdachtes vader is immers vlak na de bewezen verklaarde handelingen door messteken om het leven gebracht”, stelt de rechter. De rechtbank ziet geen meerwaarde in het nu nog opleggen van een straf, ook omdat het geweldsincident met dodelijke afloop inmiddels vier jaar geleden is en omdat de zoon ook al werd veroordeel (100 uur taakstraf en voorwaardelijk cel) voor de mishandeling van de broer van Robin P. na het incident.

Wel schadevergoeding

Hoewel de zoon van doodgestoken restauranthouder geen straf krijgt, moet hij de vader van de jongen die Kounatidis om het leven bracht wel een paar duizend euro schadevergoeding betalen voor de klappen die hij uitdeelde. wraak.

Foto's