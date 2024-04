Oprit Hereweg richting Julianaplein donderdagavond definitief ‘met pensioen’

Groningen – De oprit vanaf de Hereweg naar het Julianaplein gaat donderdagavond om 19.00 uur definitief dicht. Er is straks, als de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg helemaal klaar is, geen plek meer voor de oprit.

De op- en afritten bij de Hereweg worden, in de eindsituatie van de nieuwe zuidelijke ring, vervangen door een nieuwe verbindingsweg. Deze komt tussen de Brailleweg en de Hereweg te liggen. De nieuwe verbindingsweg gaat pas eind dit jaar open. Het aansluitende kruispunt met de Hereweg is nog niet af en de oude ringweg ligt de bouw van de verbinding nu nog in de weg.

Wie vanaf donderdagavond met de auto vanaf de Hereweg naar Assen of Drachten wil, moet via de Verlengde Hereweg, de Van Ketwich Verschuurlaan en de A28-oprit bij Groningen-Zuid. Richting Friesland kan men tot 26 juli ook omrijden via de Van Ketwich Verschuurlaan en de Laan Corpus den Hoorn, daarna is omrijden via de Van Iddekingeweg en de Vondellaan ook een optie.

Foto's

Deel dit artikel

Social media