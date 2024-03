Celstraf en tbs plus dwangverpleging voor 17-jarige voor doodsteken hulpverleenster Marit (26)

Emmen – De rechtbank in Assen heeft de 17-jarige J.H. veroordeeld tot 2 jaar cel plus tbs met dwangverpleging, voor een dodelijk steekincident in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het gaat om de maximale straf die een minderjarige opgelegd kan krijgen. Zijn 20-jarige kompaan Arek K. kreeg een celstraf van zes jaar te horen, eveneens met tbs met dwangverpleging.

De twee verdachten, toen 16 en 19 jaar oud, waren op 14 januari vorig jaar op zoek naar geld uit de kluis van Y. H. woonde daar op dat moment. De jongens, beide lid van een jeugdbende, waren door hun bendeleider op pad gestuurd voor een overval op een pompstation in Emmen. Toen die gesloten bleek te zijn, besloten ze geld uit de kluis van de jeugdzorginstelling te halen.

Eenmaal binnen Yorneo stak J. de 26-jarige begeleidster Marit, woonachtig in Groningen, dood. A.K. gaf het slachtoffer, dat hevig bloedend op de grond lag, nog een forse trap na. Dit alles gebeurde onder de ogen van een minderjarige bewoonster. Het meisje kon ontsnappen en alarm slaan.

Beide verdachten kennen een problematische jeugd. Jenairo werd verwaarloosd, mishandeld en seksueel misbruikt. Hij wordt bovendien veroordeeld voor bedreiging, mishandeling en een roofoverval. A.K. is zwakbegaafd en eveneens verwaarloosd. Ook hij is veroordeeld voor andere zaken: een roofoverval en een zedendelict met een minderjarig meisje.

De 20-jarige J. S. uit Emmen krijgt een celstraf van vier jaar. Hij wordt gezien als de bendeleider die de twee anderen dwong tot een overval op een tankstation. Hij wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan diefstal met geweld, die de dood van Marit tot gevolg heeft gehad. Jermaine, die volledig toerekeningsvatbaar wordt verklaard, blijft alles ontkennen. Hij krijgt een relatief hoge straf omdat hij nog in verschillende proeftijden van voorwaardelijke straffen zit.

Een tweede bendeleider, de 20-jarige stad-Groninger G.de W., werd vrijgesproken van zijn rol bij de overvallen. De rechtbank vond de verklaringen van andere verdachten niet betrouwbaar. G.werd veroordeeld tot 7,5 maanden cel, voor de diefstal van drie scooters en mishandeling van zijn vriendin en zijn buurvrouw. Justitie had eerder 40 maanden cel geëist. De celstraf is gelijk aan zijn voorarrest. Hij is inmiddels al enige tijd op vrije voeten.

