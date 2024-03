Westelijke ringweg is na drie weken weer open (update)

Groningen – De westelijke ringweg is vanaf donderdagochtend weer open gesteld tussen de Zeeheldenbuurt en het Vrijheidsplein. Dat betekent dat het verkeer weer vanaf het Julianaplein en Drachten af kan slaan naar de westelijke ringweg en andersom. Ook de Leonard Springerlaan is dan weer bereikbaar, nu zonder stoplichten.

De afgelopen drie weken is een groot deel van de aansluitingen tussen de westelijke ringweg, het Vrijheidsplein en de Leonard Springerlaan afgemaakt, in de aanloop naar ‘Operatie Ring Zuid’. Tijdens de maandenlange stremmingsperiode voor de afronding van de zuidelijke ringweg is de westelijke ringweg een cruciale spil in het wegennet. Daarom moest dit deel van het ringweg-project voor die tijd klaar zijn.

Donderdagochtend om 06.00 uur gaat de westelijke ringweg weer open, na drie weken te zijn afgesloten. De weg heeft nu, in beide richtingen, weer twee rijstroken. Verkeer kan dus ook weer direct vanaf de westelijke ringweg naar de A7 richting Drachten en omgekeerd. Meldt Oogtv.nl.

Na anderhalf jaar weer aansluiting met Leonard Springerlaan

Tegelijk met de heropening van de westelijke ringweg gaat ook de nieuwe aansluiting van Ring West met de Leonard Springerlaan open, nadat deze bijna anderhalf jaar niet bereikbaar was. De stoplichten die voorheen op deze plek stonden zijn verdwenen, want de aansluiting is volledig nieuw. De aansluiting is vervangen door een viaduct over de Leonard Springerlaan met op- en afritten.

Verkeer van en naar Julianaplein moet nog (even) wachten

Alleen de aansluiting tussen Ring West en het Julianaplein is nog niet te gebruiken. Deze wegen gaan pas op 26 april open, als ook de laatste nieuwe verbindingsboog vanaf de westelijke ringweg naar het Julianaplein open is. Dat is dan, in de richting van het Julianaplein, alleen voor verkeer richting Assen. Verkeer met andere bestemmingen verder naar het oosten moeten wachten tot na Operatie Ring Zuid in september.

