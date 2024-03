Zuidhorn – Een trekker-rijder is woensdagmiddag door nog onbekende oorzaak met zijn trekker in een sloot langs de Hogeweg in Zuidhorn beland. Meldt Dvhn.nl.

Hulpdiensten rukten op grote schaal uit, inclusief traumahelikopter. De trekkerrijder is uit het landbouwvoertuig gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

