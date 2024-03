Groninger (22)aangehouden na ernstig ongeval bij Wijnjewoude

Wijnjewoude – Bij een eenzijdig ongeval op de N382 bij het Friese Wijnjewoude is dinsdagavond een 22-jarige inwoner van Groningen aangehouden. Een inzittende van de auto raakte zwaargewond. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Assen, zat in een auto die tussen Oosterwolde en Drachten over de kop sloeg. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder bleef ongedeerd. De Groninger is aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat en niet over een geldig rijbewijs beschikte.

