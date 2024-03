Bad Nieuweschans was dit weekend het toneel van meerdere auto-inbraken. Volgens de Facebookpaginavan Bad Nieuweschans Nieuws was het raak in de Oudezijl, Bunderweg, Bunderpoort en de Weg naar de Bron.

In de comments van het bericht wordt gemeld dat het ook in andere straten in het dorp raak was. Eén van de inbraken is vastgelegd op video.

Foto's