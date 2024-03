Ter Apel – Bij een conflict in het azc in Ter Apel is zaterdagavond rond acht uur een persoon lichtgewond geraakt.

Het slachtoffer van de mishandeling is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft niemand aangehouden. Dat meldt Rtvnoord.nl.

