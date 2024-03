Militair uit Stad aangehouden voor het mogelijk onder invloed van drugs besturen van auto

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag bij Noordhorn een 51-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege het mogelijk onder invloed van drugs besturen van een personenauto.

“We troffen de bestuurder aan op de Rijksstraatweg bij Noordhorn waar zijn rijgedrag ons opviel”, schrijft de politie. “Omdat deze automobilist als militair werkzaam is hebben we hem overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.” Tijdens de surveillance werden ook een 41-jarige bestuurder uit de gemeente Westerkwartier en een 21-jarige automobilist uit Grootegast gecontroleerd, waarbij ze door de mand vielen. De politie: “Wij verdenken alle drie de bestuurders voor het mogelijk onder invloed van drugs besturen van een voertuig.”

Van alle drie automobilisten is er bloed afgenomen. “Ook hebben ze een rijverbod voor 24 uur gekregen. Het bloed is voor onderzoek opgestuurd en afhankelijk van de uitslag wordt er een bekeuring uitgeschreven.” Wat drugs betreft geldt er binnen de Krijgsmacht een zerotolerance-beleid. Dit betekent dat het gebruik ervan zonder meer leidt tot ontslag wegens wangedrag of verregaande nalatigheid in de vervulling van de plichten ook als dit in privétijd heeft plaatsgevonden.

Foto's