Ziegler ontvangt opdracht voor de levering van een tweede Z6 aan Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Winschoten, maart 2024 – Bijna twee jaar na de levering van een Z6 Crashtender aan de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België heeft Ziegler Brandweertechniek B.V. de opdracht gekregen voor de levering van een tweede crashtender.

De crashtender wordt gebouwd op een TITAN 6×6 chassis met meesturende achteras en is voorzien van 770 PK Scania V8 motor. De innovatieve en continu variabele transmissie van Kessler completeert het nieuwe aandrijfconcept en brengt deze hoge prestaties ook daadwerkelijk op de weg. Dit vertaalt zich in een ongeëvenaarde acceleratie en topsnelheid binnen de markt.

Evenals de eerste crashtender wordt het voertuig voorzien van 13.000 l bluswater, 1.500 l schuim en 250 kg bluspoeder. De Ziegler FPN 10-8.000 voorziet de monitor (de nieuw ontwikkelde ZT-6000 dakmonitor),de bumpermonitor, de aanvalshaspels en het zelfbeschermingssysteem van bluskracht. De Z-Cab Air is gecertificeerd volgens ECE R 29-3 en garandeert daarmee de hoogste bescherming van de inzittenden. Het voertuig wordt bestuurd en bediend via het nieuwe intuïtieve bedieningsconcept Z-Control.

Verder is bij de opdracht de levering van een compleet nieuwe bepakkingsset en een all-in servicecontract van 10 jaar inbegrepen, dit zal worden uitgevoerd door Ziegler Brandweertechniek BV.

Over Kortrijk- Wevelgem International Airport

De internationale luchthaven Kortrijk -Wevelgem met een start- en landingsbaan van 2 kilometer is gevestigd in West- Vlaanderen en heeft een zeer goede reputatie opgebouwd als luchthaven. In 2020 is er een gloednieuwe taxibaan en een platform voor vliegtuigen opgeleverd. De centrale ligging in Europa ondersteunt en versterkt de internationale uitstraling van de regio. Naast zakelijke vliegreizen maken charters ook gebruik van de luchthaven. Tevens vinden er onderhoudswerkzaamheden aan helikopters en vliegtuigen plaats.

Technische gegevens Z6 Kortrijk-Wevelgem

Crashtender Z6

Chassis: Titan T39-770 6×6

Motor en vermogen: Scania DC16 386, V8 Cylinder 566kW / 770 PK Stage V

Versnellingsbak en PTO: Kessler LV3000-PTO

GVW: 39.000 kg

Afmetingen: 11.700 x 3.000 x 3.800 mm

Cabine: Z- cabine Air , Bemanning 1+2

Watertank 13.000 liter

Schuimtank 1.500 liter

Ziegler FPN 10-8000-1M bluspomp

Dakmonitor Ziegler ZT 6000

Bumpermonitor Ziegler Viper

Minimax P250 poederblussysteem

Ziegler EAD schuimbijmengsysteem

Z-Control

Z-Vision

Lichtmast met 8 LED-spots

Achteruitrijcamera systeem

2 aanvalshaspels LD met DN 32 slang, 250 l/min

Zelfbeschermingssysteem

