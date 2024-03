Diverse overtredingen bij controles `Gele Loper` Groningen

Groningen – Wijkagenten ontvangen met regelmaat klachten van overlast rondom de ‘Gele Loper’, het stationsgebied en de Westersingel. Deze overlast is voornamelijk gerelateerd aan drugsgebruik en -handel en andere criminele activiteiten. Voldoende reden om controles te organiseren welke gericht zijn op deze vormen van overlast.

Dinsdag 12 maart richtte de controle zich op de ‘Gele Loper’ en de Westersingel. In samenwerking met @handhaving_groningen hebben ze in de middag en avond actief gesurveilleerd en gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in veertien keer een proces-verbaal voor uiteenlopende feiten.

Tijdens de controle van een personenauto werd bij de bestuurder, een 29-jarige man uit de gemeente Groningen, een steekwapen aangetroffen. Het wapen werd in beslag genomen en tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Rondom de kruising Nieuwstad met de Haddingestraat troffen zij twee keer een handelshoeveelheid harddrugs aan op straat. De drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Donderdag 14 maart richtte de controle zich op het stationsgebied en de Westersingel. Tijdens de controle hebben zij dynamisch gesurveilleerd. Daarbij is negentien keer proces-verbaal opgemaakt voor uiteenlopende feiten.

Een 43-jarige man, afkomstig uit de gemeente Groningen, werd aangehouden wegens verdenking rijden onder invloed van verdovende middelen. Van de man is bloed afgenomen wat door het NFI zal worden onderzocht op verboden stoffen. Een 18-jarige en 20-jarige man, beiden afkomstig uit de gemeente Het Hogeland, werden aangehouden vanwege het bezit van softdrugs en verboden wapenbezit. Tijdens controle van het voertuig waarin zij reden, werd in de kofferbak 100 gram hennep en 100 gram hasj aangetroffen. De 18-jarige man had daarnaast een verboden steekwapen in zijn kleding. Alle goederen zijn in beslag genomen en de verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Ziet u iets verdachts? Meldt het dan bij de politie. Wilt u liever anoniem melden? Dan kan dit via @meldmisdaadanoniem

