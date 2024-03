Oldenzijl – In een schuur aan de Dijkumerweg in Oldenzijl vond vrijdagmiddag rond 12:20 uur een ernstig ongeval plaats in een loods. Een man raakte door nog onbekende oorzaak bekneld.

Bij het sorteren van aardappelen is de man bekneld geraakt in de sorteermachine. Onder andere werd de traumahelikopter opgeroepen ter assistentie van de ambulancedienst. De toedracht wordt onderzocht door de Arbeidsinspectie.

Foto's