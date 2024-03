Hoe kom ik bij het UMCG tijdens grote wegwerkzaamheden

Vanuit Drachten: kom je vanaf de A7, vanuit de richting Drachten/Hoogkerk, dan rijd je via Ring West en Ring Noord. Je neemt afrit 9 De Hoogte en rijdt via de Bedumerweg richting het UMCG.

Hoe kom ik bij het UMCG op zondag 24 maart? Vanuit Drachten: kom je vanaf de A7, vanuit de richting Drachten/Hoogkerk, dan rijd je via Ring West en Ring Noord. Je neemt afrit 9 De Hoogte en rijdt via de Bedumerweg richting het UMCG. Vanuit Assen: verkeer vanaf de A28, vanuit de richting Beilen/Assen, kan in deze fase via het Julianaplein en Ring Zuid rijden. Bij afrit 37 Groningen-Europapark sla je af en via de Europaweg rijd je richting het UMCG. Vanuit Hoogezand: vanaf de A7, vanuit de richting Hoogezand, heb je twee mogelijkheden. Je kunt de afrit 39 Westerbroek nemen en via de Europaweg richting het UMCG rijden. Een andere optie is via Ring Oost, afrit 2 Oosterhoogebrug, de Rijksweg en het Damsterdiep.