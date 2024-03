Oude Pekela – Zaterdag 2 Maart waren er brandweerwedstrijden in Oude Pekela, daarbij werden er getoetst op twee onderdelen (Klasses).

Brandbestrijding en 112 waren de klasses die op de wedstrijd werden getoetst. Bij de klasse brandbestrijding is de brandweerpost Hoogezand eerste geworden. Bij de andere klasse 112 is Ten Boer eerste geworden.

De uitslagen van de wedstrijden vindt je hieronder:

BRANDBESTRIJDING

1. Hoogezand

2. Haren

3. Veendam

4. Middelstum

5. Wagenborgen

6. Finsterwolde

7. Appingedam

8. Wehe den Hoorn

9. Bad Nieuweschans

112BAAN

1. Ten Boer

2. Siddeburen

3. Leek

4. Scheemda

5. Uithuizen

6. Bedum

7. Winschoten

8. Bierum

9. Hoogezand

10. Harkstede

Het scenario van de klasse 112:

Scenario

Industrieweg-west bij Drenth metaaldoekweverij

In de loods is een monteur bezig op een steiger met een aanpassing aan het maken van elektriciteit. Onze ‘Bennie’ rijdt achteruit met de vrachtwagen van Rienmeijer en ziet de steiger niet. hij ramt de steiger en deze valt om. De medewerker had zich gezekerd met een harnas en hangt aan een ijzeren constructiebalk boven in de loods. Bennie alarmeert de BHV en de AC met verzoek brandweer.

Hoe lossen de deelnemende ploegen het op om het vermeend slachtoffer veilig aan de grond te krijgen.

Foto's