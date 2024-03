Winsum neemt afscheid van om het leven gebrachte Jet

Familie, vrienden, kennissen en inwoners van Winsum hebben zaterdag afscheid genomen van Jet. Het 17-jarige meisje werd op woensdagavond 21 februari doodgestoken in het dorp. Het openbare leven in haar woonplaats kwam op de dag van haar afscheid grotendeels tot stilstand.

Het dorp is in rouw. Het merendeel van de winkels is uit respect voor de nabestaanden gesloten en de vlaggen hangen halfstok. Sportwedstrijden zijn afgelast en de molens in het dorp staan al de hele week in rouwstand. Verder te lezen op RTVNoord.

Foto's