Drugsvangst door meerdere tips

Westerkwartier – Een tip van een bezorgde burger heeft de Politie Westerkwartier geleid naar een drugsvangst in de gemeente Westerkwartier.

Na meldingen via Meld Misdaad Anoniem over een 30-jarige drugsdealer, is de politie op donderdag 29 februari naar de woning van de verdachte gegaan. Daar troffen ze opnieuw een grote voorraad drugs, wapens en contant geld aan.

Bij het Mobiel Media Lab kwam een bezorgde buurtbewoner, die vervolgens in gesprek ging met de wijkagenten. Alle in beslag genomen items zullen nauwkeurig worden onderzocht als onderdeel van het lopende onderzoek.

Foto's