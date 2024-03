Groningen – In de Voermanstraat heeft vrijdagavond rond 21:40 uur een beroving plaatsgevonden in een woning.

De politie is ter plaatse en deed ter plaatse onderzoek. Dit alles gebeurde na een verkoop-afspraak. Hierbij is gedreigd met een mes. Niemand raakte gewond. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie? Bel 0900-8844. Bel bij spoed 112 meldt de politie via X.

