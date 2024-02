112GroningenDag deelnemer: Handhaving Groningen ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Vandaag stellen we aan u voor: Handhaving Groningen .

Handhaving Groningen

Handhaving Groningen zet zich in voor een leefbare, veilige en schone stad. Om dit te kunnen handhaven, zijn er buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders aangesteld.

Zij houden zich vooral bezig met de leefbaarheid van de gemeente. Denk hierbij aan boetes voor het dumpen van afval in de openbare ruimte. Ook grijpen zij in bij jeugdoverlast op straat, overlast door fietsers die op de stoep fietsen en verkeerd geparkeerde voertuigen.

Onze handhavers proberen met de inwoners en overtreders in gesprek te gaan en leggen uit wat wel mag en wat niet. Als het nodig is, gaan zij bekeuren. Daarnaast kunt u bij onze handhavers terecht als u een vraag hebt over de openbare ruimte.

Als handhaver heb je een gebied waaraan je extra aandacht besteedt om de gemeente leefbaar, veilig en schoon te houden en wij noemen dit taakspeciallisten.

Hieronder leest u welke taakspecialisten dit zijn;

Boa’s openbare ruimte

Boa’s parkeren en toezichthouders parkeren

Jeugdboa’s

Wijkboa’s

Boa’s biketeam

Toezichthouders horeca en prostitutie

Toezichthouder markt

Havenmeester en brugwachter

Precario

Wij zien u graag op 1 juni 2024!

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sowieso rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !

(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij. Link volgt na 1 maart 2024.

