Europaweg is dit weekend in beide richtingen dicht vanwege nieuw asfalt

Groningen – Dit weekend gaan ze grote delen van de Europaweg voorzien van nieuw asfalt en een nieuwe slijtlaag. Verder gaan we diverse kleinere werkzaamheden uitvoeren. De Europaweg is hiervoor tussen de zuidelijke ringweg en de Winschoterweg in beide richtingen dicht voor autoverkeer. De afsluiting begint vrijdagavond 1 maart (22.00 uur) en duurt tot maandagochtend 4 maart (06.00 uur).

De Europaweg is een belangrijke route voor het autoverkeer van en naar het oosten als de zuidelijke ringweg dicht is. Dat is tijdens Operatie Ring Zuid (van 22 maart tot 2 september) vaak het geval.

De Europaweg is de laatste tijd behoorlijk aangepast. Dit weekend gaan we de definitieve asfaltlagen aanbrengen. Ook pakken we nog enkele restpunten op. Zo gaan we onder andere portalen plaatsen en de verlichting van de verkeerslichten aanpassen.

Afsluitingen en omleidingen

De Europaweg is voor autoverkeer afgesloten van vrijdag 1 maart 22.00 uur tot maandag 4 maart 06.00 uur. Het gaat om het stuk tussen het viaduct van Ring Zuid en de Winschoterweg, in beide richtingen. Ook de opritten vanaf de Europaweg richting Julianaplein en richting Hoogezand zijn dicht. Afrit 37 Groningen-Europapark blijft open.

