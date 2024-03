Wildervank – Zaterdagmorgen even over acht uur kwam de een melding binnen bij de brandweer van Veendam van een dier op hoogte. Te plaatse bleek het te gaan om een kat in de boom. De hoogwerker van de brandweer werd opgesteld en uiteindelijk met lichte drang van de brandweer vanuit e hoogwerkerbak kwam de kat steeds lager in de boom en sprong er zelf uit. De kat ging er al een haas vandoor.

Foto's