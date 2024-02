Vrouw (78) beboet voor verkeersfout met dodelijk ongeval

GRONINGEN (ADP) – Een 78-jarige vrouw uit Veendam moet voor het maken van een ernstige verkeersfout met dodelijke afloop een boete van duizend euro betalen. Ze reed achteruit haar afrit af en zag een 50-jarige fietser over het hoofd. De vrouw is ook een rijontzegging van een half jaar opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Met daarnaast een rijontzegging van een half jaar. Alleen dat laatste is door de rechter overgenomen. Een taakstraf vindt de rechter niet nodig omdat de vrouw niet zeer onoplettend heeft gereden zoals het OM dit vaststelde. Op het maken van een verkeersfout staan lagere straffen.

De automobiliste wilde een jaar geleden in de middag boodschappen doen. Ze schrok toen ze ineens iets achter haar auto zag. In plaats van te remmen trapte ze het gaspedaal in. Het ongeval greep de oudere vrouw zo ernstig aan dat zij haar rijbewijs per direct inleverde. Ze heeft ook psychische hulp ingeschakeld.

De rechter vindt dat de vrouw door deze ernstige verkeersfout de nabestaanden onzegbaar veel leed heeft aangedaan. ‘Zij heeft dit tenslotte ook niet gewild’, oordeelde de rechter.

