COA Ter Apel voor het eerst onder de opgelegde norm

Het is COA voor het eerst gelukt om maximaal tweeduizend asielzoekers op te vangen in Ter Apel. Sinds donderdag mogen er niet meer asielzoekers verblijven dan is afgesproken met de gemeente, heeft de rechter bepaald.

Op de eerste en tweede dag lukte het opvangorganisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet om onder de norm te blijven. Storm Louis gooide donderdag- op vrijdagnacht roet in het eten. Het was niet veilig om een tent in 2e Exloërmond in te zetten, waar zo’n tweehonderd asielzoekers konden verblijven. Verder te lezen op Rtvnoord.nl

