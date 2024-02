Begin maart debat in Tweede Kamer over wet die Groningenveld definitief sluit

Groningen – In de week van 4 maart debatteert de Tweede Kamer over de wet, die de sluiting van het Groningse aardgasveld definitief maakt per 1 oktober.

Dat liet staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdagochtend weten via X (voorheen Twitter). “We gaan zo snel mogelijk definitief sluiten”, schrijft Vijlbrief. “Ik vind het belangrijk dat we de sluiting van het Groningenveld ook in de wet vastleggen. Ik kijk er naar uit dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer te verdedigen. Tijd om de gemaakte beloftes in te lossen, tijd om Groningen zekerheid te bieden.” Meldt Oogtv.nl.

De Groningse gaskraan is al dicht, maar kan nu (zoals begin januari) bij lage temperaturen of grote gastekorten nog terug naar ‘waakvlamniveau’ of hoger. Het is de bedoeling dat dit in het komende gasjaar (vanaf 1 oktober) niet meer mogelijk is. Als gaswinning in Groningen ook bij wet is verboden, worden de winningslocaties in Groningen definitief ontmanteld.

Na het debat in de Tweede Kamer zal er nog een stemming volgen over de wet die de sluiting van het Groningenveld permanent maakt. Dan moet ook de Eerste Kamer nog een fiat geven voor het wetsvoorstel.

