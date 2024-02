Honderden zochten donderdagavond troost bij elkaar vanwege omgekomen Jet (17)

Winsum – Een kaarsje aansteken, een bericht achterlaten in het condoleanceregister en bij elkaar troost vinden. Honderden mensen maakten donderdagavond van de gelegenheid gebruik om hun verdriet te delen in kerkgebouw De Poort in Winsum.

‘We wisten van tevoren niet wat we konden verwachten. Maar er zijn gewoon ontzettend veel mensen gekomen. Het zijn er honderden en dat is hartverwarmend. Veel jonge mensen, kerkgangers, buurtbewoners, vrienden en ook familie’, legt Thijs van de Kamp uit. Hij is dominee van de Nederlands Gereformeerde Kerk in het dorp. Die heeft het initiatief genomen om de bijeenkomst te organiseren.

In een zaal van het kerkgebouw is een ruimte ingericht waar mensen kunnen zitten en waar kaarsjes aangestoken worden. Ook stond er een foto van Jet. Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

Foto's