Musselkanaal – Op de Markstraat in Musselkanaal is een oudere bestuurster(rode auto) vermoedelijk onwel geraakt, daardoor ontstond er een ravage, of ze trapte het gas in i.p.v. de rempedaal.

Meerdere auto`s(5 stuks) raakten zwaar beschadigd hierdoor terwijl de eigenaren van de voertuigen binnen waren bij de LIDL om te winkelen. De politie maakte een rapportage op. Ze werd gecontroleerd.

Foto's